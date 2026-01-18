il tributo della meloni a kenshiro manda in tilt gli antifa da fumetto

Giorgia Meloni, durante una visita a Tokyo, ha condiviso un tributo a Kenshiro, personaggio iconico del fumetto. Questa scelta ha suscitato reazioni tra gli ambienti progressisti e gli anti-fascisti, che interpretano il gesto come una rivendicazione di un’immagine forte e simbolica. La presenza della premier in Giappone e il riferimento alla figura di Kenshiro evidenziano come i simboli culturali possano diventare elementi di discussione politica e identitaria.

Il premier rivendica un immaginario che ha sempre messo a disagio i progressisti. Giorgia Meloni a Tokyo. Nostalgia degli anni Quaranta, diranno le malelingue. No, degli anni Ottanta. Il compleanno del premier all’ombra del monte Fuji è stato caratterizzato da una immersione nel lato più pop della cultura nipponica. Prima ha postato sui social un selfie con la collega giapponese, Sanae Takaichi, in versione manga. Poi ha incontrato Tetsuo Hara, il papà di Ken il guerriero che per l’occasione le ha regalato una tavola con disegnati alcuni personaggi della serie e il messaggio «Buon compleanno Meloni ». 🔗 Leggi su Laverita.info

