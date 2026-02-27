MPS crolla del 5,9% dopo l’annuncio di Meloni | allarme mercati

Dopo l’annuncio di Giorgia Meloni che ha dichiarato la fine dell’intervento del governo nella gestione di Banca Monte dei Paschi di Siena, il titolo della banca ha subito un calo del 5,9 percento. La dichiarazione ha portato a un forte calo delle azioni sul mercato, generando un allarme tra gli investitori e i mercati finanziari. La notizia ha avuto immediatamente ripercussioni sui titoli bancari.

Giorgia Meloni ha dichiarato la fine dell'influenza del governo nella gestione di Banca Monte dei Paschi di Siena, definendo il salvataggio dell'istituto un successo dell'esecutivo. La notizia ha provocato un crollo del titolo in Borsa, con un calo del 5,9%, mentre il senatore M5S Patuanelli ha criticato la tempistica dell'annuncio, definendola irresponsabile. La premier ha sottolineato la solidità attuale della banca e la mancanza di influenza del governo nella governance futura, aprendo un dibattito sul futuro del sistema bancario italiano. Un annuncio che scuote Piazza Affari L'annuncio di Meloni ha avuto un impatto immediato sui mercati finanziari, con il titolo di MPS che crolla del 5,9%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Cosa sta succedendo alle borse e ai mercati europei dopo l’annuncio sui dazi di Trump

Meloni: "Il ruolo del governo in Mps è terminato"La premier Giorgia Meloni, intervistata da Bloomberg, ha affermato che in Montepaschi "il ruolo del governo è terminato".

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Borsa: Europa sui massimi con le banche, a Milano (+1%) corrono Mps e Mediobanca; Borsa: Milano chiude positiva (+1,11%), corrono Mediobanca e Mps, giù Campari; Ftse Mib retrocede dello 0,14%: Stm peggior titolo crolla del 5,7%; Borsa: Milano (+1,3%) maglia rosa a meta' seduta con Mediobanca (+7%) in testa.

Giorgia Meloni a Bloomberg: Il ruolo del governo in Mps è finitoSi trattava, ha fatto sapere la premier, di uno di quei dossier complessi che abbiamo ereditato e che abbiamo gestito con successo, descrivendo il salvataggio e la ristrutturazione della banca come ... tg24.sky.it

Indagine della procura di Milano sulla scalata a Mediobanca, Mps giù del 5%In evidenza a Piazza Affari ci sono i contraccolpi dell'indagine della procura di Milano in relazione alla scalata di Mps a Mediobanca. Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Delfin Francesco ... rainews.it

REI TV. . La presidente del consiglio Giorgia Meloni è tornata a Niscemi. Nuovo sopralluogo nella zona della frana. Intanto recuperata la croce crollata nei giorni scorsi e diventata il simbolo di questa calamità che ha colpito il paese. Sarà restaurata - facebook.com facebook

#Napoli- Studente morto a Napoli nel 2014, Legale chiede intervento Meloni e Fico. "Ucciso da un crollo di un monumento che lo Stato doveva mettere in sicurezza" #Cronaca #Monumento #Crollo #Stato #Studente #Sicurezza #NanoTV x.com