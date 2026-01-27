Meloni ricorda la Shoah nel Giorno della Memoria | l’impegno del governo contro l’antisemitismo e il ruolo educativo delle scuole italiane

In occasione dell’81° anniversario della liberazione di Auschwitz, il governo italiano rinnova il suo impegno contro l’antisemitismo. La presidente Meloni ha sottolineato l’importanza delle scuole nel ruolo educativo, ricordando la storia della Shoah e promuovendo valori di memoria e rispetto. Questa giornata rappresenta un momento di riflessione e consapevolezza sulla necessità di preservare la memoria storica.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in occasione del Giorno della Memoria, data che segna l'81° anniversario della liberazione di Auschwitz. La dichiarazione istituzionale ripercorre gli eventi storici legati alla Shoah e sottolinea l'importanza di mantenere viva la memoria dello sterminio degli ebrei europei. Il testo presidenziale descrive Auschwitz come "la più grande macchina di morte concepita nella storia dell'umanità" e richiama la sistematicità del piano nazista di cancellazione delle comunità ebraiche dal continente europeo. La dichiarazione del governo italiano evidenzia il valore delle testimonianze dei sopravvissuti e dei loro discendenti come strumento fondamentale di trasmissione storica.

