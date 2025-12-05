Ripristino delle scuole dopo l' alluvione | Zuccali FdI rivendica il ruolo del Governo Meloni
Dopo la fine dell'anno scolastico 2025-2026, nella pausa estiva, partiranno i lavori di ripristino e messa in sicurezza dei nove edifici scolastici danneggiati dall’alluvione del 2023.“La buona notizia è che, concluso l'anno scolastico 202526, a Cesena si procederà al ripristino e alla messa in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
