Energia stabile e pulita con il nuovo nucleare

Il nucleare si riconferma come una soluzione strategica per garantire energia stabile e sostenibile. Sempre più al centro del dibattito, questa tecnologia viene valutata come risposta concreta alle sfide di affidabilità e decarbonizzazione del sistema elettrico, superando le vecchie divisioni ideologiche e puntando a un futuro energetico più sicuro e pulito.

Il nucleare torna al centro del dibattito energetico, non più come scelta ideologica ma come risposta pragmatica alle nuove esigenze del sistema elettrico. Con una quota crescente di produzione affidata a fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico, caratterizzate da una naturale intermittenza, la sfida consiste nel garantire continuità, sicurezza e stabilità della rete. In questo scenario, il nucleare rappresenta un elemento di equilibrio, come fonte capace di assicurare produzione costante, di rafforzare l'indipendenza energetica e di accompagnare lo sviluppo delle rinnovabili e degli impianti di storage, senza sostituirli.

Nucleare di nuova generazione: energia pulita, stabile e continua - L'aggiornamento del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) del 2024 prevede uno scenario ambizioso ma realistico: tra 8 e 16 gigawatt di potenza nucleare installata entro il 2050.

