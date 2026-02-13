Seconda portaerei Usa diretta verso il Medio Oriente | si alza il livello di tensione con l’Iran

Nuova mossa militare degli Stati Uniti nel delicato scacchiere mediorientale. Il presidente Donald Trump ha disposto lo spostamento della portaerei USS Gerald R. Ford verso il Medio Oriente, in risposta alle recenti tensioni cresciute tra Washington e Teheran, che ha accusato gli Stati Uniti di provocazioni militari nella regione. La nave, considerata una delle più avanzate del suo genere, sta navigando nel Golfo Persico con un staff di oltre 5.000 uomini a bordo.

Nuova mossa militare degli Stati Uniti nel delicato scacchiere mediorientale. Il presidente Donald Trump ha disposto lo spostamento della portaerei USS Gerald R. Ford, la più grande al mondo, dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente. Una decisione che rappresenta un segnale forte nei confronti dell'Iran e che rafforza ulteriormente la presenza navale americana nell'area. Secondo quanto riportato dal New York Times, l'ordine di trasferimento è già stato impartito. La Gerald Ford, considerata l'ammiraglia più avanzata della flotta statunitense, si prepara così a lasciare il teatro caraibico per dirigersi verso una delle aree più sensibili dal punto di vista geopolitico.