Centrato un 5 Stella da quasi 1,5 milioni di euro al Superenalotto | la vincita a Napoli

Babbo Natale è passato in anticipo a Napoli, a casa del fortunato vincitore che si è aggiudicato un “5 Stella” al Superenalotto. Nel capoluogo campano è stato infatti centrato nelle scorse ore un “5 stella” dal valore di 1.470.365,25 euro. La combinazione vincente è stata registrata presso la tabaccheria di via Ventaglieri 11: un “colpo” milionario arrivato proprio a pochi giorni dal Natale. E cresce così l’attesa per il super montepremi finale: il “6” si fa attendere e il jackpot continua così a salire. Al momento, la cifra ammonta a ben 96 milioni di euro. L’ultima sestina vincente risale al 22 maggio 2025 quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, una persona ha vinto 35. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

