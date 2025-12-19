SuperEnalotto festa grande nel napoletano | centrato un 5 da quasi 60mila euro

Nel napoletano si celebra una grande vincita del SuperEnalotto: un 5 da quasi 60mila euro. Il

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 201 di giovedì 18 dicembre, con il jackpot che arriva a 93,6 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 19 dicembre 2025.È festa però per una persona che ha centrato un 5 da 57.972,02 euro. La giocata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

