Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 201 di giovedì 18 dicembre, con il jackpot che arriva a 93,6 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 19 dicembre 2025.È festa però per una persona che ha centrato un 5 da 57.972,02 euro. La giocata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

SuperEnalotto, festa grande nel napoletano: centrato un 5 da quasi 60mila euro - La giocata vincente è stata realizzata a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, presso il punto di vendita Sisal Tabacchi ... napolitoday.it