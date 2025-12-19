SuperEnalotto festa grande nel napoletano | centrato un 5 da quasi 60mila euro
Nel napoletano si celebra una grande vincita del SuperEnalotto: un 5 da quasi 60mila euro. Il
Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 201 di giovedì 18 dicembre, con il jackpot che arriva a 93,6 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 19 dicembre 2025.È festa però per una persona che ha centrato un 5 da 57.972,02 euro. La giocata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: SuperEnalotto: centrato un “5” da oltre 25mila euro nel Napoletano
Leggi anche: SuperEnalotto, festa in città: centrato un 5 da migliaia di euro
Il 2, il 12 e il 67 sulla ruota di Napoli sbancano il Lotto: centrati tanti ricchi terni; Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 13 Dicembre 2025.
SuperEnalotto, festa grande nel napoletano: centrato un 5 da quasi 60mila euro - La giocata vincente è stata realizzata a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, presso il punto di vendita Sisal Tabacchi ... napolitoday.it
SuperEnalotto: Il "6" di Bagnone accompagnato da 78 "5" - SuperEnalotto: Il "6" di Bagnone accompagnato da 78 "5" Grande festa al bar Biffi, la schedina di 2 euro di un "locale" Bagnone (Ms), 23 ago. ecodibergamo.it
SuperEnalotto, festa in due comuni del napoletano: vinti oltre 110mila euro con due “5” | https://h7.cl/1kKt0 - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.