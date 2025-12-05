Guardia di Finanza | maxi-sequestro da 39 milioni per crediti d’imposta inesistenti

La Procura di Santa Maria Capua Vetere e la Guardia di Finanza bloccano un sistema di frode sui bonus facciate da oltre 39 milioni. I Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sottoponendo a vincolo cautelare crediti d’imposta ancora giacenti sui cassetti fiscali per circa 39 Milioni di Euro. L’applicazione della misura cautelare reale trae origine da complesse attività di indagine svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone con il coordinamento della Procura Sammaritana nel settore del contrasto alle frodi in materia di cessioni di crediti di imposta agevolati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

