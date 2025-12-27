Maxi-incidente sotto la neve in Giappone 20 auto distrutte dal fuoco dopo lo scontro tra tir | 2 morti e 26 feriti – I video

Uno scontro tra camion. Il pedale del freno che non risponde perché a terra le lastre di ghiaccio fanno continuare le auto nella loro corsa. La neve che cadendo ininterrottamente da ore, rendendo la visibilità quasi impossibile. È in queste condizioni che è accaduto uno degli incidenti stradali più devastanti degli ultimi anni, per il Giappone e non solo: un maxi tamponamento che ha coinvolto oltre 67 veicoli. Il bilancio, al momento, è di 2 morti e 26 feriti, di cui cinque in gravissime condizioni. Come si è prodotto l’incidente. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 di venerdì 26 dicembre lungo l’autostrada Kan-etsu, 100 chilometri a nord-ovest di Tokyo in Giappone. 🔗 Leggi su Open.online

