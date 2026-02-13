Ridiculous il comico statunitense Louis CK all' Auditorium Parco della Musica

Domenica 15 febbraio, alle 20, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, arriva lo spettacolo Ridiculous del celebre comico statunitense Louis C.K., che porta sul palco il suo umorismo diretto e senza filtri, attirando un pubblico già in fila per l’evento.

Domenica 15 febbraio, alle 20, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, arriva lo spettacolo Ridiculous del celebre comico statunitense Louis C.K. Un monologo che affronta con ironia e intelligenza le contraddizioni della vita quotidiana: uno spettacolo tagliente e provocatorio, irriverente e senza filtri, caratteristiche che hanno reso Louis C.K. – vincitore di sei Emmy Award e tre Grammy Award – una delle voci più rispettate e influenti nel mondo della stand-up comedy. Louis C.K. è vincitore di sei Emmy Award e tre Grammy Award e ha pubblicato oltre dieci speciali di stand-up comedy, tra cui i più recenti Louis C.🔗 Leggi su Romatoday.it

