Max Richter il maestro della musica contemporanea arriva in città
Max Richter, noto compositore britannico, arriva a Firenze per un concerto che richiama molti appassionati di musica classica e contemporanea. La causa è la sua prima tappa della tournée italiana, che lo porta a esibirsi al Teatro del Maggio. Richter proporrà un programma vario, diviso in due parti, attirando pubblico da tutta la regione. L’evento, previsto per venerdì sera alle 20, promette di regalare un’esperienza intensa e coinvolgente.
Il compositore e musicista britannico Max Richter inaugura a Firenze la nuova tournée italiana. Venerdì (ore 20) sarà al Teatro del Maggio con un programma articolato in due parti. La prima, dedicata a ' In A Landscape ', riflette la sua scrittura più contemplativa e atmosferica, costruendo un paesaggio sonoro in costante trasformazione; la seconda, intitolata ' The Notebook ', riporta al nucleo più intimo e lirico del suo percorso. Dopo Firenze, l'unica altra data italiana sarà il 1° marzo, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, prima di proseguire verso Lucerna, Katowice, Vienna e Budapest.
