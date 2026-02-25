Max Richter il maestro della musica contemporanea arriva in città

Max Richter, noto compositore britannico, arriva a Firenze per un concerto che richiama molti appassionati di musica classica e contemporanea. La causa è la sua prima tappa della tournée italiana, che lo porta a esibirsi al Teatro del Maggio. Richter proporrà un programma vario, diviso in due parti, attirando pubblico da tutta la regione. L’evento, previsto per venerdì sera alle 20, promette di regalare un’esperienza intensa e coinvolgente.

