Mattia Casse un razzo nella seconda prova di discesa a Garmisch Giovanni Franzoni cade

Durante la seconda prova di discesa a Garmisch-Partenkirchen, Mattia Casse ha completato la manche con il miglior tempo, mentre Giovanni Franzoni è caduto durante la sua discesa. La gara, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026, si è svolta sulla pista tedesca e ha visto Casse in testa al momento della conclusione. Franzoni ha interrotto la sua prova a causa di una caduta.

Mattia Casse ha chiuso al comando la seconda, ed ultima, prova della discesa di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Sulla splendida pista Kandahar abbiamo assistito ad un allenamento interessante, con conferma importanti per i nostri colori. Dopo aver fatto segnare ieri il miglior crono, Giovanni Franzoni quest'oggi è caduto dopo il primo intermedio, perdendo lo sci destro e scivolando verso valle per diversi metri. Per fortuna non ha riportato nessuna conseguenza fisica di rilievo. Casse ha fermato il cronometro sul tempo di 1:49.42, precedendo per appena 4 centesimi lo svizzero Alexis Monney, mentre al terzo posto troviamo il francese Nils Allegre con un distacco di 15.