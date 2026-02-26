Quando parte Giovanni Franzoni nella seconda prova di discesa a Garmisch 2026 | orario n di pettorale tv

La seconda prova di discesa maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 si svolgerà venerdì 27 febbraio a Garmisch Partenkirchen. L’evento inizierà alle 10, con il primo atleta in gara che scenderà con il pettorale numero 1. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva, e tra i partecipanti ci sarà anche Giovanni Franzoni, pronto a scendere in pista.

La seconda prova cronometrata della  discesa maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, prevista venerdì 27 febbraio a Garmisch Partenkirchen (Germania), prenderà il via alle ore 10.00, con sette azzurri al cancelletto di partenza, tra i quali Giovanni Franzoni. Giovanni Franzoni, essendo inserito nel primo gruppo di merito,  poteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurro scatterà con il numero 14. Dato che tra i numeri 1 e 5 l’intervallo di partenza è di 2’00” e dal 6 è di 1’30”, l’italiano, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 10:21:30. Per la seconda prova cronometrata della discesa maschile di Garmisch Partenkirchen (Germania) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

