Mattia Casse domina la prova di Garmisch | La sciata migliora pista impegnativa

In Baviera, durante la seconda prova cronometrata della discesa libera valida per la Coppa del Mondo, un atleta azzurro ha concluso in prima posizione. La gara si è svolta su una pista considerata impegnativa e il risultato evidenzia un miglioramento nella sciata rispetto alle precedenti prove. La competizione ha attirato l’attenzione degli appassionati di sci alpino.

In Baviera, la seconda prova cronometrata della discesa libera valida per la Coppa del Mondo ha visto primeggiare un atleta azzurro, con una performance che mette in evidenza una forma interessante in vista delle sfide finali della stagione. Sulla storica pista Kandahar, le condizioni di neve dall’impronta primaverile hanno accompagnato le score di giornata, offrendo indicazioni utili in vista della gara di domani. Il portacolori italiano è sceso con il pettorale 15 e ha concluso la prova con un tempo di 1:49.42. Alle sue spalle, Alexis Monney ha chiuso a soli 0,04 secondi, mentre Nils Allegre ha terminato a 0,15 secondi di distanza. La classifica iniziale conferma Casse al vertice, seguito da Monney e Allegre, con distacchi contenuti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Mattia Casse domina la prova di Garmisch: "La sciata migliora, pista impegnativa Mattia Casse un razzo nella seconda prova di discesa a Garmisch, Giovanni Franzoni cadeMattia Casse ha chiuso al comando la seconda, ed ultima, prova della discesa di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di... Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Giovanni Franzoni chiude al comando! Bene anche Mattia Casse Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Discussioni sull' argomento Giovanni Franzoni sempre al top: miglior tempo nella prima prova di discesa a Garmisch, Casse 5°, Paris nelle retrovie; Coppa del Mondo, Garmisch riaccende la velocità: nove azzurri al via tra discesa e superG; Garmisch, Franzoni primo nelle prove libere. Mattia Casse svetta nella seconda prova della discesa di Garmisch, Franzoni esce di scena - x.com Per l’elvetico tre gare e tre trionfi, delusione per Franzoni e Paris. Ultimo posto per Mattia Casse. - facebook.com facebook