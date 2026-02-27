Durante la Milano Fashion Week AI 2026-2027, si è vista una giovane modella che ha attirato l’attenzione grazie alla sua presenza fresca e naturale, portando con sé l’eredità di un nome importante nel settore della moda italiana. La sua partecipazione ha suscitato curiosità tra addetti ai lavori e appassionati, confermando il suo ruolo emergente sulla scena.

Dopo il debutto a ottobre con Dior e Miu Miu, la giovane modella è stata avvistata anche sulle passerelle di Max Mara, Roberto Cavalli e Boss Alla Milano Fashion Week AI 2026-2027, la modella Matilde Lucidi, 18 anni e figlia della top Bianca Balti, cattura l’attenzione unendo freschezza giovanile e il prestigio di un nome storico della moda italiana. Presente sulle passerelle di Max Mara, Boss e Roberto Cavalli, la giovane ha saputo imprimere al suo cammino una maturità da vera modella anche in contesti di grande visibilità e rigore stilistico. Dopo il debutto a ottobre con Dior e Miu Miu, Matilde porta freschezza e talento sulle passerelle, incarnando la nuova generazione di modelli senza limitarsi all’eredità del cognome Balti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla MFW Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, cattura l’attenzione unendo freschezza giovanile e il prestigio di un nome storico

