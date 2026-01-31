Davide Della Cioppa è il nuovo questore di Matera. Ha preso ufficialmente il posto del suo predecessore, che ha concluso il suo incarico. La nomina segna un cambio di guida per le forze dell’ordine nella provincia.

Davide Della Cioppa è ufficialmente il nuovo questore della provincia di Matera, incarico che assume in sostituzione del predecessore, il cui mandato è giunto al termine. La nomina, avvenuta in seguito a un provvedimento del Ministero dell’Interno, conferma il ruolo strategico della Polizia di Stato nel garantire sicurezza e ordine pubblico in un territorio caratterizzato da una rete di presidi territoriali diffusi e da una forte presenza di attività culturali e turistiche. Della Cioppa, che ha maturato un’esperienza pluriennale in diversi reparti della Polizia, è stato assegnato alla provincia materana dopo una serie di incarichi in ambiti operativi e amministrativi, tra cui il coordinamento di missioni in aree a rischio e il supporto alle unità operative in contesti di emergenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Davide Della Cioppa assume il ruolo di questore a Matera, succedendo al precedente in carica

Il questore Giuseppe Della Cioppa ha lasciato Isernia dopo aver trascorso diversi mesi in città.

