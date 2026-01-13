Il nuovo questore Cuciti ha iniziato il suo incarico, esprimendo soddisfazione per questa opportunità. Con un atteggiamento di disponibilità, ha sottolineato l'importanza della presenza costante sul territorio.

"Sono molto contento di questa opportunità". "Sono un po’ figlio delle Questure, mi ci sento a mio agio". "Monza è una realtà dinamica che ci terrà impegnati cercheremo di essere sempre presenti". È di poche parole, ma ha una carriera lunga e importante il dirigente superiore e nuovo questore di Monza e Brianza Giovanni Cuciti, 54 anni, che ha preso servizio ieri negli uffici di via Montevecchia. In arrivo dal Compartimento polizia ferroviaria, alla sua prima esperienza come Questore, una lunga carriera fra Mobili e Anticrimine, è nato in Veneto, ma è cresciuto a Trapani dove si è trasferito ancora bambino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo questore al lavoro. Il primo giorno di Cuciti: "Saremo sempre presenti"

