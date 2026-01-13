Nuovo questore al lavoro Il primo giorno di Cuciti | Saremo sempre presenti
Il nuovo questore Cuciti ha iniziato il suo incarico, esprimendo soddisfazione per questa opportunità. Con un atteggiamento di disponibilità, ha sottolineato l'importanza della presenza costante sul territorio.
"Sono molto contento di questa opportunità". "Sono un po’ figlio delle Questure, mi ci sento a mio agio". "Monza è una realtà dinamica che ci terrà impegnati cercheremo di essere sempre presenti". È di poche parole, ma ha una carriera lunga e importante il dirigente superiore e nuovo questore di Monza e Brianza Giovanni Cuciti, 54 anni, che ha preso servizio ieri negli uffici di via Montevecchia. In arrivo dal Compartimento polizia ferroviaria, alla sua prima esperienza come Questore, una lunga carriera fra Mobili e Anticrimine, è nato in Veneto, ma è cresciuto a Trapani dove si è trasferito ancora bambino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Oggi è arrivato il nuovo questore Giovanni Cuciti: chi è e le priorità
Leggi anche: Più Europa Salerno: “Il mondo liberale ritrovi un’unità programmatica. Saremo presenti al primo congresso dei liberaldemocratici”
Prima giornata di lavoro per il nuovo questore di Bari; Nuovo questore al lavoro. Il primo giorno di Cuciti: Saremo sempre presenti; Questura di Monza, l’ingresso del nuovo questore Giovanni Cuciti; Pordenone ha il primo questore donna: si è insediata Graziella Colasanto.
Nuovo questore al lavoro. Il primo giorno di Cuciti: "Saremo sempre presenti" - Siciliano di origine, esordisce ai vertici come primo dirigente superiore ma ha accumulato un lungo stato di servizio fra Mobile e Anticrimine: dalla lotta a Cosa Nostra e ’ndrangheta al traffico inte ... msn.com
TG Plus Venezia. . CRONACA. Mestre, in fiamme un appartamento: evacuato stabile CRONACA. Si è insediato oggi il nuovo Questore di Venezia, Antonio Sbordone CRONACA. Giorno della Memoria 2026: oltre 40 appuntamenti CRONACA. L’assessore Ven - facebook.com facebook
S'insedia il nuovo questore di Caltanissetta, tra priorità contrasto allo spaccio. "Urge un rafforzamento della collaborazione con imprenditori e cittadini" #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.