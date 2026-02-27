Massimo Spada in concerto a Tor Vergata | tra Ravel e il Novecento

Il maestro Massimo Spada si esibirà in un recital pianistico presso l’auditorium Ennio Morricone all’interno dell’Università di Roma Tor Vergata mercoledì 4 marzo 2026 alle 18:00. L’evento presenterà composizioni di Ravel, Arcà e Castelnuovo-Tedesco, offrendo un’interpretazione delle opere di autori del Novecento. L’appuntamento si svolge nella Macroarea di Lettere e Filosofia dell’ateneo romano.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Cosa: Recital pianistico del Maestro Massimo Spada con musiche di Ravel, Arcà e Castelnuovo-Tedesco. Dove e Quando: Auditorium Ennio Morricone, Macroarea di Lettere e Filosofia, Università di Roma Tor Vergata; mercoledì 4 marzo 2026, ore 18:00. Perché: Un’occasione per ascoltare uno dei talenti più versatili del panorama romano in un programma che sposa il virtuosismo francese con la rarità della “Sonatina Zoologica”. L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata prosegue la sua prestigiosa stagione concertistica 2025-2026, confermandosi un polo culturale di riferimento per la zona sud-est della Capitale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

