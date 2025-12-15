È stato firmato un accordo quadro tra l'Università di Roma Tor Vergata e la Federazione Italiana Scherma, segnando un’intesa strategica per promuovere progetti congiunti nel campo della ricerca, didattica e formazione, rafforzando la collaborazione tra istituzioni accademiche e sportive.

© Iltempo.it - Scherma, firmato accordo quadro tra Fis e Università di Roma Tor Vergata

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - È stato firmato questa mattina un accordo quadro tra l'Università di Roma Tor Vergata e la Federazione Italiana Scherma: il magnifico rettore professor Nathan Levialdi Ghiron e il presidente Fis professor Luigi Mazzone hanno siglato una importante collaborazione all'insegna della ricerca, didattica, formazione. I due enti infatti – si legge nell'accordo - si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi ruoli e compiti istituzionali, al fine di promuovere e sviluppare progetti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento.Utilizzando in particolar modo le rispettive strutture e risorse, mezzi e personale atti a garantire l'attuazione di progetti e iniziative. Iltempo.it

Paolo Pizzo, Campione del Mondo di Spada maschile. Studente UNIVAQ

Scherma, firmato accordo quadro tra Fis e Università di Roma Tor Vergata - È stato firmato questa mattina un accordo quadro tra l’Università di Roma Tor Vergata e la Federazione Italiana Scherma: il magnifico rettore professor Nathan Levialdi Gh ... lanuovasardegna.it