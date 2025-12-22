Tumori urologici approvato il nuovo percorso integrato tra Policlinico Tor Vergata e Asl di Frosinone

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato ufficialmente approvato l’accordo quadro tra la Fondazione Policlinico Tor Vergata e la ASL di Frosinone per la definizione di un percorso condiviso di presa in carico dei pazienti oncologici affetti da tumori dell’apparato genito-urinario (prostata, rene, vescica, testicolo).L’iniziativa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

tumori urologici approvato il nuovo percorso integrato tra policlinico tor vergata e asl di frosinone

© Frosinonetoday.it - Tumori urologici, approvato il nuovo percorso integrato tra Policlinico Tor Vergata e Asl di Frosinone

Leggi anche: Policlinico Tor Vergata, il nuovo parcheggio aprirà a gennaio: doveva essere pronto a giugno 2025

Leggi anche: Ciclabile Tor Vergata tra asfalto sconnesso e cordoli mancanti. Gli universitari: "Pericolosa, il percorso si interrompe"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

tumori urologici approvato nuovoTumori urologici. Policlinico Tor Vergata e Asl Frosinone approvano accordo quadro - L’accordo porterà alla definizione di un percorso condiviso di presa in carico dei pazienti oncologici affetti da tumori dell’apparato genito- quotidianosanita.it

Tumori urologici, ogni anno 87mila nuovi casi in Italia - Sono patologie sempre più curabili e anche guaribili: globalmente, otto pazienti su dieci riescono a sconfiggerle. ansa.it

Tumori, in Italia oltre 87mila nuovi casi l'anno di neoplasie urologiche - I tumori urologici in Italia fanno registrare ogni anno più di 87mila nuove diagnosi. notizie.tiscali.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.