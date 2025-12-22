Tumori urologici approvato il nuovo percorso integrato tra Policlinico Tor Vergata e Asl di Frosinone
È stato ufficialmente approvato l’accordo quadro tra la Fondazione Policlinico Tor Vergata e la ASL di Frosinone per la definizione di un percorso condiviso di presa in carico dei pazienti oncologici affetti da tumori dell’apparato genito-urinario (prostata, rene, vescica, testicolo).L’iniziativa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
