Suzuki Swift Sakura l' eleganza ibrida sboccia a Sanremo

Svelata durante la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, la Suzuki Swift Hybrid Sakura è una serie speciale a tempo che interpreta in chiave raffinata la compatta giapponese. Un debutto simbolico nella città dei fiori, palcoscenico mediatico per eccellenza, scelto per sottolinearne il carattere elegante e primaverile. Basata sull’allestimento 1.2 Hybrid Top con cambio automatico Cvt, abbina il tre cilindri mild Hybrid da 81 Cv a una filosofia costruttiva improntata alla leggerezza e all’efficienza. La Swift si colloca nel segmento B al confine con le citycar evolute, confermando una vocazione urbana ma con ambizioni da piccola tuttofare. Un’edizione pensata per restare in listino fino al 21 giugno 2026, rafforzandone il carattere esclusivo. Si riconosce per la livrea bicolore Bianco Artico e Oro Rosa Metallizzato con Kanji “Sakura” dedicato sui montanti posteriori e interni coordinati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

