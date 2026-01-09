' Cantami d’amore' | Edoardo Prati porta i grandi classici a La città del teatro di Cascina

Il 7 febbraio, La Città del Teatro di Cascina ospiterà

“Cantami d’amore”: Edoardo Prati porta i grandi classici in scena a La Città del TeatroUn viaggio tra letteratura, musica e sentimenti, dai classici a BattiatoSabato 7 febbraio, alle ore 21, La Città del Teatro di Cascina ospita “Cantami d’amore”, il primo spettacolo teatrale di Edoardo Prati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

