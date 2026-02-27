Martin | La moto di Bezzecchi mi limita ancora in pista

Nella prima giornata del Gran Premio della Thailandia, Jorge Martín ha avuto un avvio positivo, segnando un risultato soddisfacente nella sua seconda stagione con Aprilia. Tuttavia, Martín ha dichiarato che la moto di Bezzecchi lo limita ancora in pista, esprimendo un problema di gestione durante le sessioni. La giornata si è conclusa con una sensazione di lavoro da migliorare per la squadra.

La prima giornata del Gran Premio della Thailandia segna un avvio solido per Jorge Martín, alla sua seconda stagione con Aprilia. Dopo i test della settimana precedente, i valori raccolti in pista hanno confermato un ritmo convincente e una gestione efficace delle condizioni mutevoli del tracciato. L’obiettivo immediato resta l’accesso diretto alla Q2, riducendo al minimo il ricorso alla Q1 e mantenendo alta la competitività per le qualifiche. Durante la sessione mattutina, Martín ha chiuso con un tempo di 1'29"551, consolidando una posizione di rilievo e dando continuità alle performance mostrate nei test. Nel pomeriggio, le condizioni sono cambiate e il ra tempo è sceso ulteriormente, attestandosi a 1'29"229 e assicurando il passaggio diretto in Q2. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

