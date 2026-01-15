Aprilia Racing ha presentato ufficialmente l’Aprilia RS-GP 2026, la moto che accompagnerà Marco Bezzecchi e Jorge Martín nel prossimo campionato MotoGP. La nuova livrea include il simbolo del leone alato, elemento distintivo del brand, e riflette l’impegno dell’azienda nel continuare a sviluppare tecnologie e prestazioni. La presentazione si inserisce nel processo di aggiornamento e progressione della squadra per la stagione 2026.

Aprilia Racing ha svelato ufficialmente l’Aprilia RS – GP per la stagione MotoGP 2026, affidata per il secondo anno a Marco Bezzecchi e Jorge Martín. La grande novità della livrea della RS-GP26, che ripropone i colori iconici di Aprilia Racing, è la presenza del leone, parte del Dna di Aprilia Racing. Il Leone Alato – simbolo di Venezia, città a pochi chilometri dalla sede di Aprilia Racing a Noale – “ incarna valori che rispecchiano pienamente l’identità del team e dei suoi piloti: potenza, forza, determinazione e coraggio. È l’emblema di una squadra che non si arrende mai, capace di affrontare le difficoltà con caparbietà e di riemergere con ancora maggiore forza e tenacia “, si legge nella nota Aprilia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aprilia svela la nuova moto di Bezzecchi e Martin: nella livrea 2026 compare il leone alato – Foto

