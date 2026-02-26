Mark Zuckerberg con la moglie alla sfilata di Prada a Milano prove di accordo su occhiali Ai

Durante la sfilata di Prada a Milano, il CEO di Meta e sua moglie sono stati visti tra il pubblico, mentre osservavano le nuove collezioni. L’evento si è svolto nel pomeriggio di oggi negli spazi di Fondazione Prada, attirando l’attenzione di molti. La presenza dei due protagonisti si inserisce in un contesto di interesse per le collaborazioni tra moda e tecnologia.

(Adnkronos) – Il ceo di Meta, Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan, sono stati ospiti alla sfilata autunno-inverno 202627 di Prada, presentata nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 febbraio, negli spazi di Fondazione Prada, a Milano. I due sono stati avvistati in prima fila seduti tra il presidente esecutivo di Versace, Lorenzo Bertelli e.

La foto di Mark Zuckerberg sull’isola di Epstein mentre mangia sushi? Generata con l’AISecondo diversi utenti, sarebbe emerso uno scatto molto particolare e compromettente tra i documenti e i materiali legati al caso Epstein.

“Con l’algoritmo crea dipendenza nei minori a scopo di lucro”: il primo processo contro Mark ZuckerbergUn aula di tribunale, dodici giurati e un testimone d’eccellenza, Mark Zuckerberg.

L’accordo potrebbe portare il gruppo di Mark Zuckerberg a salire fino al 10% nel capitale sociale di Amd - facebook.com facebook

Con l’intesa raggiunta, Mark Zuckerberg investirà 100 miliardi di dollari in Advanced Micro Devices per ottenere GPU da 6 gigawatt. Se si raggiungeranno determinati obiettivi, potrà acquistare fino al 10% dell’azienda. @loresantucci x.com