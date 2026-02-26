Cotoletta Duomo sfilate di moda | gli scatti da turista di Mark Zuckerberg a Milano Affari in vista con Prada sugli occhiali con IA – Foto e Video

Mark Zuckerberg ha visitato Milano, condividendo sui social alcune foto della sua breve sosta in città. Durante il soggiorno, si è mostrato nei luoghi simbolo come il Duomo e ha assistito a sfilate di moda. Tra le novità lanciate, anche un progetto di Prada che integra l’intelligenza artificiale negli occhiali. La visita ha suscitato interesse tra gli appassionati di tecnologia e moda.

«Grazie Prada per averci ospitato a Milano ». È con queste parole che Mark Zuckerberg condivide alcuni scatti su Instagram della sua visita-lampo nel capoluogo lombardo. L’amministratore delegato di Meta è stato ospite della sfilata della maison alla Milano Fashion Week, a cui ha assistito dalla prima fila insieme alla moglie Priscilla, seduti tra Lorenzo Bertelli, presidente esecutivo di Versace, e Andrea Guerra, ad del gruppo Prada. Gli scatti di Zuckerberg da turista. Sul suo profilo Instagram, Zuckerberg ha postato diverse foto e video del suo soggiorno a Milano: lo show alla Fondazione Prada, la cotoletta, una foto ricordo con la moglie davanti al Duomo e un video del taglio della torta di compleanno di Priscilla, festeggiato proprio nel capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Open.online

