Marinozzi così su Thuram | Momento difficile | ecco cosa gli manca…

Un commento di Marinozzi sul momento attuale di Thuram evidenzia le difficoltà che sta attraversando. Secondo l’osservatore, ci sono aspetti specifici che mancano al giocatore per tornare al suo meglio. La discussione si concentra sulle caratteristiche e le prestazioni di Thuram in questa fase della stagione, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. Restano aggiornamenti sui nerazzurri e il loro andamento.

Vicario Inter, pronto l'assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Tutti i dettagli Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all'ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve.» Lautaro Martinez si rilassa dopo la vittoria con il Pisa e. spolvera la sua sua bacheca dei trofei: la moglie lo pizzica così sui social Bazzani spiega: «Champions? L'Inter ha ancora chance, ma è più complicato senza Lautaro.