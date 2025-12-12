Dopo la grande paura dello scorso novembre l' attrice è fuori pericolo Ecco cosa è successo e chi l' ha sostenuta nel momento più difficile

Dopo mesi di preoccupazione, Rosanna Banfi annuncia di essere guarita dal cancro, tornato a farsi vivo dopo 16 anni. L'attrice 62enne condivide sui social il suo percorso di lotta e speranza, ricevendo il sostegno di amici e fan in un momento difficile. Questa notizia porta sollievo e testimonia la sua forza e determinazione.

B uone notizie per Rosanna Banfi: l’attrice 62enne ha annunciato sui social la guarigione dal cancro, che solo poche settimane fa era tornato a farsi vivo dopo 16 anni dalla prima volta. Lino Banfi a “Domenica In”: dalla malattia della moglie all’incontro con il Papa X Leggi anche › Rosanna Banfi: il tumore è tornato dopo 16 anni. La forza discreta di una donna che non si arrende Rosanna Banfi, l’annuncio social. «Oggi è una splendida giornata», ha esordito su Instagram la figlia di Lino Banfi, «Perché direte voi miei piccoli lettori. perché c’è il sole? Anche. Perché il Natale si avvicina? Anche. 🔗 Leggi su Iodonna.it