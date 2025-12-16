Chanel Totti e il padre Francesco sembrerebbero di nuovo uniti dopo un momento difficile Ecco cosa è successo e i motivi delle tensioni in famiglia

Chanel Totti e Francesco Totti sembrano aver superato un momento difficile, ritrovando il loro rapporto. Dopo alcune tensioni in famiglia, le recenti giornate trascorse in montagna insieme a Noemi Bocchi indicano un clima di maggiore serenità e spensieratezza. Ecco cosa è successo e i motivi delle recenti tensioni.

Giornate all'insegna della spensieratezza per Chanel Totti, in montagna con il padre Francesco Totti e la compagna di lui, Noemi Bocchi. Una fuga sulle Dolomiti, quasi vacanze di Natale in anticipo per la famiglia allargata dell'ex calciatore. Chanel Totti, 18 anni compiuti lo scorso maggio, ha condiviso sui social alcuni momenti delle vacanze, tra selfie e scatti di panorami innevati.

