Mezzaluna di Treviglio avanti con il Masterplan | il Comune apre il confronto con la Provincia

La giunta di Treviglio apre ufficialmente il confronto con la Provincia di Bergamo sul nuovo Masterplan per la Mezzaluna. Il Comune ha presentato un piano che prevede tetti verdi, una linea di autobus dedicata, rotatorie per migliorare il traffico e nuove infrastrutture per il quartiere hi-tech. Ora si cerca un accordo per mettere in moto i lavori e rilanciare l’area.

Treviglio. Tetti verdi, una nuova linea bus, rotatorie per il traffico e infrastrutture per il quartiere hi-tech: sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano il Masterplan per il rilancio della cosiddetta Mezzaluna, presentato dalla società controllata Treviglio Futura, su cui la giunta comunale ha aperto il confronto con la Provincia di Bergamo per il coordinamento territoriale. Il progetto punta alla rigenerazione urbana di un'area strategica ubicata tra la ferrovia Milano-Venezia e l'autostrada Brebemi, alla creazione di un parco tecnico-scientifico-produttivo e al recupero ambientale dell'ex Cava Vailata.

