Buon compleanno Mariella Nava Simone Navarra Kamil Glik…

Oggi sono tanti i compleanni celebri in Italia. Tra loro, il giornalista Simone Navarra, che spegne le candeline, insieme ad altri personaggi noti come Mariella Nava, Kamil Glik e Ferzan Ozpetek. La giornata segna anche il compleanno di ex calciatori, politici ed economisti, con festeggiamenti e messaggi di auguri sui social.

Buon compleanno Simone Navarra, Anna Maria Tarantola, Egidio Guarnacci, Maurizio Micheli, Lillo Foti, Aldo Maria Valli, Ferzan Ozpetek, Mariella Nava, Michael Rummenigge, Massimo Cassano, Sara Carbonero, Kamil Glik, Gloria Vian, Riccardo Brosco, Elena Curtoni, Elisa Lecce, Francesca Welter, Alessia Leolini. Oggi 3 febbraio compiono gli anni: Simone Navarra, giornalista; Gianfranco Aliverti, politico; Egidio Guarnacci, ex calciatore Roma, Fiorentina; Franco Reviglio, economista, ex ministro; Beppe Tenti, imprenditore, produttore tv, esploratore. Inoltre, compiono gli anni: Guido Lo Porto, politico; Antonio Maria Vegliò, cardinale; Enrico Baleri, imprenditore, designer, progettista; Domenico Calcagno, cardinale; Luciano Manni, ex calciatore; Anna Maria Tarantola, ex presidente Rai; Beppe Cino, regista, sceneggiatore; Maurizio Micheli, attore; Luciano Bonetti, imprenditore, dirigente sportivo; Giuseppe Biagi, pittore; Angelo Petrosino, scrittore, traduttore, giornalista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Mariella Nava, Simone Navarra, Kamil Glik… Approfondimenti su Simone Navarra Buon compleanno Daniela Bianchi, Simone Tiribocchi… Oggi sono tanti i festeggiati. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Sanremohistory. . #RoadtoSanremo2026 - Puntata 16 (Story) - 1999 Sanremo 1999 - Campioni - 3° posto - Mariella Nava - "Così è la vita" Signori, siamo alla canzone terza classificata per la sezione Campioni al Festival di Sanremo 1999, la medaglia di bronz - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.