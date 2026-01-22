Carlo Acutis l’influencer di Dio | la sua reliquia arriva all’Osservanza

Cesena, 22 gennaio 2026 – Arriva a Cesena una reliquia di san Carlo Acutis, ‘l’influencer di Dio’, il primo santo millennial. Una ciocca dei suoi capelli sarà custodita nella chiesa dell’Osservanza a partire da sabato alle 17 con tanto di messa e benedizione. Non è la prima in Diocesi: dallo scorso autunno ne ha una anche la chiesa di San Piero in Bagno. "Fonte di ispirazione per i giovani della parrocchia”. A esprimere il desiderio di avere un suo frammento sacro in città sono stati proprio alcuni giovanissimi, come era Carlo quando morì nel 2006 a soli 15 anni, colpito da una leucemia fulminante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

