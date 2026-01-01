Scelgo Arezzo Con Arezzo e Noi Oggi Per Domani | presentazione delle iniziative congiunte di liste civiche e forze politiche

Il 1 gennaio 2026, ad Arezzo, si terrà la presentazione delle iniziative congiunte promosse da liste civiche e forze politiche locali. L’incontro mira a illustrare le proposte e le collaborazioni che intendono contribuire allo sviluppo della città, favorendo un dialogo aperto e costruttivo tra le diverse realtà del territorio. Un momento di confronto volto a rafforzare l’impegno comune per il bene di Arezzo.

Arezzo, 1 gennaio 2026 – Arezzo, presentazione delle iniziative congiunte di liste civiche e forze politiche. Venerdì 2 gennaio ore 11 al Centro Congressi dell’Etrusco Hotel - Arezzo Le liste civiche Scelgo Arezzo, Con Arezzo e Noi Oggi Per Domani, insieme alle forze politiche Azione, Ora! e +Europa, presentano le iniziative promosse congiuntamente sul territorio nel corso di una conferenza stampa in programma venerdì 2 gennaio alle ore 11, presso il Centro Congressi dell’Etrusco Hotel. All’incontro interverranno i consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno, insieme ai rappresentanti delle realtà civiche e politiche promotrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

VIDEO | Come è andato il confronto tra Tanti (Ora), Ceccarelli (Pd), Venerdi (FdI) e Donati (Scelgo Arezzo); La Provincia di Arezzo designa i rappresentanti nel nuovo Consiglio delle Autonomie Locali della Toscana.

VIDEO | Come è andato il confronto tra Tanti (Ora), Ceccarelli (Pd), Venerdi (FdI) e Donati (Scelgo Arezzo) - Un confronto serrato, con timer sullo sfondo: botta e risposta pungenti, ma anche momenti più leggeri che hanno stemperato la tensione. arezzonotizie.it

Scelgo Arezzo: “Società partecipate, puntare a una gestione più efficiente per migliorare i servizi ai cittadini” - Puntare a una gestione più efficiente per migliorare i servizi ai cittadini”. lanazione.it

