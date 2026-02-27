Bezzecchi stacca Marquez di 04 a Buriram Bagnaia in Q1

Durante le qualifiche del Gran Premio della Thailandia, Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo staccando di 0,4 secondi Marquez, mentre Bagnaia si è fermato in Q1. La sessione ha mostrato una prima fase caratterizzata da numerosi tempi ravvicinati, con alcuni piloti che hanno faticato a passare alla fase successiva. La griglia di partenza si sta delineando con diversi protagonisti in corsa per la prima fila.

L'attuale fase di qualifiche nel Gran Premio della Thailandia di MotoGP mette in evidenza un'inedita competitività tra i piloti e le case motociclistiche, con risultati che potrebbero influenzare significativamente gli sviluppi della corsa. La sessione si presenta come un banco di prova cruciale per i protagonisti e le loro strategie di gara, confermando anche alcune dinamiche inaspettate sulle piste asiatiche. Il giovane pilota della squadra Aprilia, Marco Bezzecchi, ha completamente rivoluzionato i pronostici, stabilendo un nuovo record sul circuito di Buriram. Con un tempo di 1'28"526, Bezzecchi ha spodestato tutti, distanziando di oltre quattro decimi il favorito Marc Marquez.