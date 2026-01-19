L’Air Force Renzi ceduto a un euro e il rischio di danno erariale

Nel 2023, l’Air Force Renzi è stata ceduta per un euro, nonostante un investimento di 168 milioni di euro in otto anni e un numero limitato di missioni. Questa decisione solleva questioni sulla gestione delle risorse pubbliche e sul possibile rischio di danno erariale, evidenziando criticità nella pianificazione e nell’utilizzo dei fondi destinati a questa iniziativa.

Nel 2023 l’Air Force Renzi è stato ceduto per 1 euro, dopo un impegno complessivo da 168 milioni in otto anni e poche decine di missioni istituzionali. Nessuno ha mai chiarito se siamo di fronte a un danno erariale e intanto l’ex premier pontifica e fonda nuovi movimenti. Perché, racconta oggi La Verità, ci sono 40 milioni di euro di differenza tra i circa 54 pagati dallo Stato per l’Airbus A340-500 e quanto sarebbe costato acquistarlo o noleggiarlo a valori di mercato, stimati tra i 15 e i 30 dopo una consulenza tecnica depositata alla procura di Civitavecchia. Air Force Renzi. Nel 2023 l’aereo è stato ceduto per un euro.🔗 Leggi su Open.online

L’Airbus A340 di Stato venduto per un euro: si chiude il caso dell’«Air Force Renzi». Ecco i documenti

L’Airbus A340 di Stato, noto come «Air Force Renzi», è stato venduto a un euro e si conclude così il caso che ha suscitato molte discussioni. L’aereo, appartenuto a Etihad e successivamente ceduto ai commissari di Alitalia, sarà smantellato dopo essere rimasto a Roma Fiumicino dal 2018. Di seguito, si presentano i documenti che chiariscono i dettagli della transazione e lo stato attuale dell’aereo.

Biancofiore contro Renzi: "Parla di aerei ma dimentica l'Air Force"

Durante le comunicazioni del premier Giorgia Meloni al Senato, sono scoppiate scintille tra Biancofiore e Renzi. La senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc e Maie, ha risposto alle critiche dell’ex premier Matteo Renzi, concentrandosi su un episodio che ha acceso il dibattito politico. Un confronto che ha evidenziato tensioni e divergenze tra le due figure di spicco del panorama italiano.

