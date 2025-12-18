Anche gli svincoli autostradali si vestono a tema natalizio

Anche gli svincoli autostradali si vestono a tema natalizio, portando un tocco di festa in città. Un'idea che suscita entusiasmo e speranza, ma anche la consapevolezza che il tempo potrebbe mettere alla prova queste decorazioni. A Messina, tra interventi di riqualificazione e attenzione all’arredo urbano, è importante preservare l’atmosfera natalizia e valorizzare gli sforzi per rendere la città più accogliente e festosa.

