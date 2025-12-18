Anche gli svincoli autostradali si trasformano in scenografie natalizie, portando atmosfera e calore in città. Un'idea che suscita entusiasmo, ma anche la speranza che tutto rimanga intatto nel tempo. A Messina, tra il desiderio di abbellire gli spazi pubblici e la voglia di preservare il bello, si vive la sfida di mantenere vivo il fascino delle decorazioni natalizie.

© Messinatoday.it - Anche gli svincoli autostradali si "vestono" in tema natalizio

Il primo commento che viene spontaneo pronunciare: “speriamo durino”. Perché in una città come Messina il rischio che qualcuno rovini quanto di buono fatto per migliorare l'arredo urbano è sempre alto. Il riferimento è all'iniziativa di Messina Servizi che ha scelto di addobbare a tema natalizio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Gli svincoli addobbati.

