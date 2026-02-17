Maltratta i genitori e viola il divieto di avvicinamento | 23enne finisce in carcere

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 febbraio i Carabinieri della Stazione di Verdello hanno dato esecuzione alla misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo, dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento e di comunicazione con le persone offese, nonché divieto di dimora nel comune di Arcene, nei confronti di un 23enne di origine marocchina, residente in paese, ritenuto responsabile — a partire dal 2024 — dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dei propri genitori. L’attività investigativa trae origine da un intervento effettuato nell’ottobre 2025 dai militari della Stazione Carabinieri di Fara Gera d’Adda nell’abitazione familiare, a seguito di una lite per futili motivi, durante la quale il giovane si era mostrato verbalmente aggressivo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

I Carabinieri di Stezzano hanno arrestato ieri mattina un 26enne per aver violato tre volte il divieto di avvicinarsi ai genitori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Minaccia e maltratta i genitori. Arrestato e portato in carcere; Villasor, 28enne maltratta ed estorce i genitori: arresti domiciliari subito dopo la scarcerazione; Minaccia i genitori malati di dare fuoco alla casa e uccidere l’animale domestico: arrestato; FIGLIA VIOLENTA MALTRATTA GLI ANZIANI GENITORI DAVANTI AI BAMBINI: ARRESTATA 38ENNE.

Maltratta i genitori e viola il divieto di avvicinamento: 23enne finisce in carcerePer anni il giovane ha messo in atto condotte vessatorie e aggressive nei confronti della famiglia, con continue richieste di denaro finalizzate a soddisfare esigenze personali: il Gip ha disposto l'a ... bergamonews.it

Minaccia e maltratta i genitori. Arrestato e portato in carcereCodigoro: il figlio 38enne per mesi non ha esitato a rivolgere alla coppia di anziani insulti brutali e crudeltà ... ilrestodelcarlino.it

Cagliari. In carcere per aver maltrattato i genitori, il giudice lo manda ai domiciliari… Dove A casa dei genitori. Dicono di aver applicato il diritto. Rivederlo questo diritto no x.com

In carcere per avere maltrattato i genitori, il giudice lo manda ai domiciliari dalle sue vittime facebook