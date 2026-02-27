Malpensa sequestrato nella cargo city dell' aeroporto il cranio di un orso bruno

Nella Cargo City dell'aeroporto di Malpensa, i finanzieri della Sezione Operativa C.I.T.E.S. del Gruppo Malpensa e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato un cranio di orso bruno. L'oggetto, nascosto tra i bagagli, è stato individuato durante i controlli di routine. Il cranio è stato sottoposto a sequestro, mentre le autorità hanno avviato le procedure per accertamenti.

I finanzieri della Sezione Operativa C.I.T.E.S. del Gruppo Malpensa e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito delle attività di controllo doganale a contrasto del commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione ai sensi della Convenzione di Washington, hanno intercettato e sottoposto a controllo una spedizione proveniente dalla Bosnia Erzegovina, il cui contenuto era dichiarato come "trofeo di caccia".