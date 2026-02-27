Il cranio di un orso bruno sequestrato a Malpensa – Il video

Un cranio di orso bruno è stato ritrovato e sequestrato presso l’area Cargo di Malpensa, durante un intervento delle autorità. La scoperta è avvenuta nell’ambito di controlli specifici svolti dai finanzieri e dai funzionari delle dogane, che hanno individuato il reperto tra le merci in transito. La vicenda si inserisce in un’azione più ampia di monitoraggio e tutela del patrimonio naturale.

Il cranio di un orso bruno è stato sequestrato alla Cargo City di Malpensa dai finanzieri della Sezione Operativa Cites del Gruppo aeroportuale e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il contenuto della spedizione era dichiarato come trofeo di caccia proveniente dalla Bosnia Herzegovina. Il pacco conteneva una pelliccia d'orso appartenente alla specie "ursus arctos" (orso bruno), regolarmente dichiarata. Poi è stato rinvenuto il cranio della stessa specie animale che, pur rientrando tra le specie tutelate dalla Convenzione di Washington, non era stato dichiarato né risultava scortato da alcuna documentazione che ne autorizzasse la regolare importazione ai fini delle norme Cites.