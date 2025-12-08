Auto contro moto sulla Briantea grave un 44enne di Barzana

Un incidente tra auto e moto si è verificato sulla Briantea, all'altezza di Palazzago. Nel scontro, un motociclista di 44 anni di Barzana è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bergamo. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

