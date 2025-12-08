Scontro auto moto sulla Briantea grave 44enne

Palazzago. Un motociclista di 44 anni è in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla statale Briantea a Gromlongo, frazione di Palazzago. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 15 di lunedì pomeriggio, 8 dicembre. Al momento non è chiara la dinamica dello schianto: la due ruote sulla quale viaggiava il 44enne si sarebbe scontrata con un’auto, guidata da un uomo di 81 anni, all’incrocio all’altezza del pub Binario Magic. Ad avere la peggio il centauro, rianimato sul posto dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it