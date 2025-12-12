Con la moto finisce contro un' auto Danilo Ciarrocchi muore a 28 anni dopo ore di agonia

Danilo Ciarrocchi, 28 anni di Castel di Lama, ha perso la vita dopo un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 12,30. Dopo ore di agonia, il giovane non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate nello scontro tra la sua moto e un'auto. L'incidente ha sconvolto la comunità locale, lasciando un grande vuoto.

È morto dopo ore di agonia?Danilo Ciarrocchi, 28enne di Castel di Lama (Ascoli Piceno), rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12,30 di oggi, 12.

