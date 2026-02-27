malika ayane fa rivivere sul palco di sanremo la storia cinematografica di mi sei scoppiato dentro il cuore

Durante la serata delle cover a Sanremo 2026, Malika Ayane si esibirà sul palco interpretando la canzone “Mi sei scoppiato dentro il cuore”, un brano inciso da Mina nel 1966. La cantante sarà accompagnata dall’attore Claudio Santamaria, con cui duetterà durante l’evento. La performance rievoca un classico della musica italiana, portando in scena una rilettura moderna del brano.

Nella serata delle cover, Malika Ayane duetterà con l'attore Claudio Santamaria. Insieme porteranno sul palco di Sanremo 2026 Mi sei scoppiato dentro il cuore, il brano inciso da Mina nel 1966. Con ogni probabilità Santamaria si troverà particolarmente a suo agio nell'interpretarlo, dato il carattere spiccatamente cinematografico della scrittura: una sorta di corto in forma di canzone, che racconta un colpo di fulmine con ritmo e immagini da grande schermo. Non a caso, l'autrice - pur avendo firmato altri successi del pentagramma - si è occupata più di film che di musica: si tratta infatti della regista e sceneggiatrice Lina Wertmüller.

