Malika Ayane torna sul palco | due date in Sicilia a novembre dopo il successo di Animali notturni

Malika Ayane torna dal vivo in Sicilia. La cantante annuncia due concerti, il 19 a Catania e il 20 a Palermo, dopo il successo di “Animali notturni”.

Malika Ayane annuncia due date siciliane del suo tour teatrale: la celebre cantante si esibirà il 19 novembre al Teatro Metropolitan di Catania e il 20 novembre al Teatro Golden di Palermo. Il ritorno sul palco arriva a distanza di cinque anni dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, e segue la pubblicazione del singolo “Animali notturni”, brano presentato alla kermesse canora. Un’ondata di attesa si prepara a investire i teatri siciliani, con due date che segnano il ritorno di una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano. Malika Ayane, nota per la sua intensità interpretativa e la raffinatezza delle sue composizioni, porterà la sua arte a Catania e Palermo nel prossimo mese di novembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

