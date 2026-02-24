Sanremo pagelle top e flop prima serata | Malika Ayane tribale 7 Nayt con il freno tirato 5 Serena Brancale fa venire giù l' Ariston 8

Malika Ayane porta un’energia tribale che conquista il pubblico, attribuendo il suo successo a un’esecuzione intensa e coinvolgente. Nayt, invece, mantiene un ritmo più contenuto, probabilmente per scelta artistica, e riceve valutazioni più basse. Serena Brancale infiamma l’Ariston con un’esibizione potente, lasciando il pubblico senza fiato. La serata presenta una varietà di generi musicali, dalla ballata al reggaeton, con un’ampia gamma di stili e interpretazioni.

Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul quale ha scelto di puntare Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026. Da Tommaso Paradiso a Ditonellapiaga, passando per la coppia Fedez-Masini, Serena Brancale e J-Ax: la 76esima edizione della kermesse si apre con le esibizioni dei 30 big. Tra esibizioni, emozioni e sorprese ecco le pagelle della prima serata. Sanremo, scaletta prima serata: ordine di uscita dei cantanti e orari, inizia Ditonellapiaga. Ospiti e co-conduttori .

Sanremo pagelle top e flop prima serata: Serena Brancale fa venire giù l'Ariston (8), Ermal Meta rischia effetto Povia (6), Fedez e Masini male assortiti (5)Serena Brancale conquista l'Ariston con un'esibizione energica, causando entusiasmo tra il pubblico.

Sanremo 2026, le pagelle delle prove: psicosi Sal Da Vinci (7), Malika Ayane tribale (7), Renga affaticato (4)Sal Da Vinci si preoccupa troppo durante le prove di Sanremo 2026, attribuendo la sua ansia alla pressione del palco.

