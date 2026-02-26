Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Malika Ayane ha condiviso dettagli sul suo nuovo brano, Animali notturni, spiegando come rappresenti un'apertura verso la stagione primaverile. La cantante ha descritto il significato della canzone e il modo in cui si collega alle emozioni e ai cambiamenti tipici di questo periodo. La sua partecipazione si inserisce nel ricco programma dell'evento musicale.

Ecco cosa ha raccontato Malika Ayane nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Animali notturni. Malika Ayane è tornata dopo cinque anni in gara al Festival di Sanremo, in onda su Rai1, e lo fa con un pezzo diverso da quelli presentati in precedenza: « L’arrangiamento è all’insegna della leggerezza. È una canzone che spalanca alla primavera perché è lì che si fanno già i primi propositi e bisogna ancora finire tutto. Tutte le cose complicate del mondo e della vita non smettono di esserci se noi cerchiamo di approcciarsi a guardarle con più affetto e serenità». Oggi in conferenza c’è stata una.... 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Malika Ayane: «Una canzone che spalanca alla primavera»

Malika Ayane, testo e significato di “Animali notturni”, la canzone in gara a Sanremo 2026 che parla di un amore istintivo e consapevoleMalika Ayane porta in gara al Festival di Sanremo 2026 “Animali notturni”, un brano che unisce energia e profondità.

Sanremo 2026, Malika Ayane canta Animali notturni. Testo e di cosa parla la canzoneMalika Ayane è sempre stata una voce che non corre dietro alle mode: elegante, precisa, ma mai distante.

Sanremo 2026 - Malika Ayane alle prove con l'orchestra

Temi più discussi: Sanremo 2026, Malika Ayane con Animali notturni. Il testo e la recensione della canzone; Malika Ayane torna al Festival di Sanremo 2026: testo e significato del brano Animali notturni; Sanremo 2026, Malika Ayane chi è: dalle origini alla protesta a Sanremo. Testo e significato del brano 'Animali notturni'; Il testo e il significato della canzone Animali Notturni di Malika Ayane a Sanremo 2026.

Malika Ayane a Sanremo 2026 con un lucente abito nero di taffetà di seta: il look minimal contemporaneoMalika Ayane a Sanremo 2026 sarà in gara con Animali notturni, un brano che sarà rappresentato sul palco con il racconto creativo della stylist Rebecca Baglini ... vogue.it

Sanremo 2026, Malika Ayane in diretta con Il Mattino: «Mi sto divertendo moltissimo. Sento una grande serenità nell'aria»Tra i quindici Big in gara nella terza serata del Festival di Sanremo, Malika Ayane torna sul palco dell'Ariston con la sua Animali Notturni. Nella live con Il Mattino ... ilmattino.it

Poco fa, durante la conferenza stampa di Sanremo, hanno chiesto a Malika Ayane di prendere posizione sul referendum sulla giustizia. E lei, con poche e semplici parole, non si è tirata indietro. “Andrò a votare, come sempre, invito sempre tutti ad andare a vot facebook

"Andrò a votare, come sempre, e invito sempre tutti ad andare a votare e penso che ci siano dei motivi per cui politica e magistratura debbano restare separate". Così Malika Ayane, sollecitata dai giornalisti in conferenza stampa sul voto al prossimo referendu x.com