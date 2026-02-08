Malika Ayane porta sul palco di Sanremo 2026 la sua nuova canzone

Malika Ayane è sempre stata una voce che non corre dietro alle mode: elegante, precisa, ma mai distante. Ed è con questa cifra che la cantante torna a Sanremo 2026 con Animali notturni, un brano che si muove con lo stesso passo della sua musica: misurato e istintivo, in equilibrio tra profondità e leggerezza parlando di desiderio e autodeterminazione ma senza pesantezza. Malika Ayane, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”. Animali notturni è il brano con cui Malika Ayane torna a Sanremo 2026. Il titolo è stato presentato durante Sarà Sanremo con Carlo Conti, ma la canzone sembra arrivare da un altrove più ampio: non appartiene a un’epoca precisa né a un solo stato d’animo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, Malika Ayane canta Animali notturni. Testo e di cosa parla la canzone

Malika Ayane torna a sfidarsi sul palco di Sanremo nel 2026 con il brano

Sanremo 2026 vede Arisa protagonista con la canzone

