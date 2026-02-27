Malattie rare endocrinologo Salcuni | Non sottovalutare impatto psicologico

Un endocrinologo ha evidenziato che l'ipoparatiroidismo può avere un impatto significativo sulla sfera psicologica e psichiatrica dei pazienti. La sua osservazione si basa sull'esperienza clinica nelle malattie rare, sottolineando l'importanza di non trascurare gli aspetti legati alla salute mentale durante la gestione della condizione. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di approfondimento sulla malattia e le sue conseguenze.

Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - Un aspetto "essenziale legato all'ipoparatiroidismo è quello psicologico e psichiatrico. L'impatto di questa malattia è infatti qualcosa che né noi né il paziente possiamo conoscere bene", ma che riguardano l'alterazione "dell'umore. Ciò naturalmente può impattare tanto nella vita di tutti i giorni: le relazioni interpersonali, la quotidianità sul posto di lavoro, a volte anche l'identità. Per questo è necessario conoscere bene il fenomeno per poter intraprendere il giusto percorso di cura e gestire meglio la patologia anche da questo punto di vista". Lo ha detto Antonio Stefano Salcuni, dirigente medico di Endocrinologia all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in occasione della presentazione, oggi a Torino, del libro 'Voci dall'invisibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

